Серпень, 14 в 14:30

У ніч на 14 серпня російські військові обстріляли житловий район Миколаєва, одна людина отримала поранення.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

– Вночі 14 серпня ворог обстріляв житловий район міста Миколаїв. Під час одного з обстрілів було застосовано реактивну систему залпового вогню Смерч. В іншому випадку ворог знову завдав удару протиповітряними ракетами С-300, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії комунікації та громадянську інфраструктуру на території обласного центру. Наразі тривають заходи щодо усунення наслідків обстрілів.

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Зазначимо, що вночі російські загарбники також відкрили вогонь по Миколаївському району, пошкоджено господарські споруди в селі Галицинове.

Крім цього, окупанти поцілили в сільськогосподарські споруди в селищі Широке Баштанського району.

За словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, нічний обстріл забрав життя двох людей у населених пунктах Березнегуватської громади.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Миколаївська ОВА