Серпень, 14 в 16:05

Склади російських боєприпасів на території України завжди залишатимуться пріоритетною ціллю для ЗСУ.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, позбавлення передових підрозділів російських окупантів боєприпасів – це основа успішного контрнаступу наших військ.

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– На жаль, там цих боєприпасів бездонна діжа. Радянський Союз наклепав величезну кількість боєприпасів. Наприклад, у 1986 році на полігоні на Житомирщині ми стріляли снарядами 43-го року випуску. А тепер уявіть, скільки Радянський Союз із його виробничими потужностями наробив боєприпасів, готуючись до світової війни, — зазначив Жданов.

Щоправда, багато складів розкидано по всій території РФ. На європейській частині росіяни вичерпали практично все, і тепер везти треба з-за Уралу, а це час. Також це затратно в плані завантаження та перевантаження.

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За словами військового експерта, Росія зараз забирає боєприпаси в Білорусі.

– Була перша партія у 100 вагонів, зараз друга партія – 120 вагонів. Нещодавно з Білорусі на окуповані території України відправили ще 19 вагонів із боєприпасами. Російське командування чудово розуміє, що без вогневого валу на наші позиції вони нічого не зможуть зробити, — розповів Олег Жданов.

Щоправда, зараз окупанти переносять склади за 70 км від переднього краю фронту, щоб наші системи не гатили по них.

– У ЗСУ пріоритет на сьогодні – це вороже угруповання на правому березі. У росіян практично не залишилося можливості перекидати потрібну кількість боєприпасів на правий берег річки Дніпро, – розповів Жданов.

Він уточнив, що нашим підрозділам необхідне озброєння, яке зможе бити по російських ешелонах безпосередньо на кордоні – це значно ускладнить окупантам логістику.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

Джерело: Олег Жданов