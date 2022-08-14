Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Що відбуватиметься на фронті восени – прогноз Мусієнка

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Що відбуватиметься на фронті восени – прогноз Мусієнка
Фото: Генштаб ЗСУ

Восени російські війська намагатимуться утримати свої позиції на сході України.

Про це в ефірі телемарафону Freedom розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Також ворог може продовжити наступальні дії на Донецькому напрямку, якщо на це вистачатиме сил.

Зараз дивляться

– Плани росіян на осінь – максимально утримати ті рубежі, які є. За деякими напрямами, звичайно ж, вони вичікуватимуть і розраховуватимуть на якісь помилки з українського боку. Але основне завдання – утримувати Південь від ударів українських сил та утримувати плацдарми, які є на Сході. Можливо, ворог продовжуватиме наступальні дії там, де на це вистачатиме сил. Поки що це Донецький напрямок – Авдіївка, Піски, Мар’їнка та Бахмут, – сказав він.

Раніше в Офісі президента заявили, що активну фазу війни необхідно завершити до початку зими, оскільки є ризик ударів Росії по теплоенергетичній інфраструктурі.

За словами Андрія Єрмака, це складне та амбітне завдання, однак життєво необхідне.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Будуть гарячі три місяці: Арестович про заяву Єрмака щодо завершення війни до зими

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка