Серпень, 14 в 13:31

Восени російські війська намагатимуться утримати свої позиції на сході України.

Про це в ефірі телемарафону Freedom розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Також ворог може продовжити наступальні дії на Донецькому напрямку, якщо на це вистачатиме сил.

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– Плани росіян на осінь – максимально утримати ті рубежі, які є. За деякими напрямами, звичайно ж, вони вичікуватимуть і розраховуватимуть на якісь помилки з українського боку. Але основне завдання – утримувати Південь від ударів українських сил та утримувати плацдарми, які є на Сході. Можливо, ворог продовжуватиме наступальні дії там, де на це вистачатиме сил. Поки що це Донецький напрямок – Авдіївка, Піски, Мар’їнка та Бахмут, – сказав він.

Раніше в Офісі президента заявили, що активну фазу війни необхідно завершити до початку зими, оскільки є ризик ударів Росії по теплоенергетичній інфраструктурі.

За словами Андрія Єрмака, це складне та амбітне завдання, однак життєво необхідне.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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