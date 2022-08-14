Серпень, 14 в 17:16

Правоохоронці затримали шахраїв, які виманювали гроші у бізнесменів з Київської області нібито на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. Зазначається, що аферисти надсилали підприємцям “листи” від імені місцевих чиновників.

Злочинну схему організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Аферу розкручували упродовж двох місяців.

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– Спочатку надсилали “листи” місцевим підприємцям від імені начальника Обухівської районної військової адміністрації. Просили буцімто допомогти військовим та перерахувати кошти на карту. Зловмисники маскувались, часто змінювали телефони і сім-карти. Ми встановили, що Обухівська РВА до шахрайства жодного відношення не має, – йдеться у повідомленні.

Незаконним шляхом чоловіки привласнили понад 200 тис. грн. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

Раніше поліція викрила шахрайську схему жителя Хмельницького. Він під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ завозив військову амуніцію та транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість пересилання на фронт – продавав.

Фото: поліція Київської області