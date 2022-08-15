Тайра розповіла подробиці своєї розмови з принцем Гаррі

Звільнена з полону парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) в ефірі Єдиних новин розповіла деталі своєї телефонної розмови з принцем Гаррі.

– Він сказав, що сім’я Invictus своїх не кидає. Сказав, що дуже радий, що так все вийшло, що я на волі. Сказав, що бажає найшвидшого одужання. Я сказала, що він мене надихає, що буду пробувати на наступний рік приїхати на Invictus Games (Ігри нескоренних, – Ред.), якщо я пройду відбір в команду. Він сказав, що буде радий. Але те, що він зателефонував, хто я така, просто? Я була вражена, це надзвичайно для мене. Я йому вдячна за саму ідею Invictus Games, бо він дуже допомагає пораненним повернутись до життя. Він надзвичайна фантастична людина, він такий щирий, він не вдає, що він такий, він такий і є.