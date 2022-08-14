Серпень, 14 в 18:46

Офіційно підтверджені Росією ліквідовані окупанти найбільше їдуть в Україну з Дагестану.

Це випливає з публікації радника міністра оборони України Олексія Копитько.

Він повідомив, що аналітики з групи Інформаційного спротиву змогли підтвердити імена 5381 ліквідованих окупантів, яких, або публічно поховали, або офіційно РФ визнала як загиблих.

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При цьому повідомлення рідних окупантів про загибель – “похоронки” – надійшли до 2744 населених пунктів.

– Це ядро статистики про втрати російських окупантів. У ній немає тих, хто точно знищений, але є неясність із місцем поховання. Чи дані неповні, чи є якісь різночитання. Це максимально підтверджена вибірка, яку ми постійно уточнюємо та на основі якої можна робити висновки та прогнози, – пояснив Копитько.

Радник міністра оборони запропонував наступну статистику за лідерством регіонів РФ за кількістю зафіксованих втрат (публічно поховані або офіційно визнані вбитими):

Дагестан – 260

Бурятія – 230

Краснодарський край – 193

Башкортостан – 181

Волгоградська область – 166

Забайкалля – 136

Оренбурзька область – 133

Чечня – 131

Челябінська область – 125

Пермський край – 120

Північна Осетія – 119

Ростовська область – 119

Свердловська область – 113

Саратівська область – 112

Татарстан – 110

Алтайський край – 108

Ставропольський край – 102

Самарська область – 100

Для порівняння радник Резнікова навів дані про Москву – 16 зафіксованих втрат РФ, Санкт-Петербург – 16 та тимчасово окупований Севастополь – 52.

Копитько нагадав, що це лише те, що визнано у самій Росії. Реальні цифри в рази більші.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 14 серпня Росія втратила 43 550 окупантів, що вторгнулись в Україну.

Джерело: Олексій Копитько