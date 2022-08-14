У лідерах Дагестан та Бурятія: у Міноборони назвали визнані Росією втрати за регіонами
Офіційно підтверджені Росією ліквідовані окупанти найбільше їдуть в Україну з Дагестану.
Це випливає з публікації радника міністра оборони України Олексія Копитько.
Він повідомив, що аналітики з групи Інформаційного спротиву змогли підтвердити імена 5381 ліквідованих окупантів, яких, або публічно поховали, або офіційно РФ визнала як загиблих.
При цьому повідомлення рідних окупантів про загибель – “похоронки” – надійшли до 2744 населених пунктів.
– Це ядро статистики про втрати російських окупантів. У ній немає тих, хто точно знищений, але є неясність із місцем поховання. Чи дані неповні, чи є якісь різночитання. Це максимально підтверджена вибірка, яку ми постійно уточнюємо та на основі якої можна робити висновки та прогнози, – пояснив Копитько.
Радник міністра оборони запропонував наступну статистику за лідерством регіонів РФ за кількістю зафіксованих втрат (публічно поховані або офіційно визнані вбитими):
- Дагестан – 260
- Бурятія – 230
- Краснодарський край – 193
- Башкортостан – 181
- Волгоградська область – 166
- Забайкалля – 136
- Оренбурзька область – 133
- Чечня – 131
- Челябінська область – 125
- Пермський край – 120
- Північна Осетія – 119
- Ростовська область – 119
- Свердловська область – 113
- Саратівська область – 112
- Татарстан – 110
- Алтайський край – 108
- Ставропольський край – 102
- Самарська область – 100
Для порівняння радник Резнікова навів дані про Москву – 16 зафіксованих втрат РФ, Санкт-Петербург – 16 та тимчасово окупований Севастополь – 52.
Копитько нагадав, що це лише те, що визнано у самій Росії. Реальні цифри в рази більші.
За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 14 серпня Росія втратила 43 550 окупантів, що вторгнулись в Україну.
Джерело: Олексій Копитько