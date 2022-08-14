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Факти / Україна

У лідерах Дагестан та Бурятія: у Міноборони назвали визнані Росією втрати за регіонами

Ілля Нежигай, редактор стрічки
військові рф
Фото: Dreamstime

Офіційно підтверджені Росією ліквідовані окупанти найбільше їдуть в Україну з Дагестану.

Це випливає з публікації радника міністра оборони України Олексія Копитько.

Він повідомив, що аналітики з групи Інформаційного спротиву змогли підтвердити імена 5381 ліквідованих окупантів, яких, або публічно поховали, або офіційно РФ визнала як загиблих.

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При цьому повідомлення рідних окупантів про загибель – “похоронки” – надійшли до 2744 населених пунктів.

– Це ядро статистики про втрати російських окупантів. У ній немає тих, хто точно знищений, але є неясність із місцем поховання. Чи дані неповні, чи є якісь різночитання. Це максимально підтверджена вибірка, яку ми постійно уточнюємо та на основі якої можна робити висновки та прогнози, – пояснив Копитько.

Радник міністра оборони запропонував наступну статистику за лідерством регіонів РФ за кількістю зафіксованих втрат (публічно поховані або офіційно визнані вбитими):

  • Дагестан – 260
  • Бурятія – 230
  • Краснодарський край – 193
  • Башкортостан – 181
  • Волгоградська область – 166
  • Забайкалля – 136
  • Оренбурзька область – 133
  • Чечня – 131
  • Челябінська область – 125
  • Пермський край – 120
  • Північна Осетія – 119
  • Ростовська область – 119
  • Свердловська область – 113
  • Саратівська область – 112
  • Татарстан – 110
  • Алтайський край – 108
  • Ставропольський край – 102
  • Самарська область – 100

Для порівняння радник Резнікова навів дані про Москву – 16 зафіксованих втрат РФ, Санкт-Петербург – 16 та тимчасово окупований Севастополь – 52.

Копитько нагадав, що це лише те, що визнано у самій Росії. Реальні цифри в рази більші.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 14 серпня Росія втратила 43 550 окупантів, що вторгнулись в Україну.

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Джерело: Олексій Копитько

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