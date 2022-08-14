Серпень, 14 в 18:42

Голова Центру оборонних стратегій, міністр оборони України 2019−2020 років Андрій Загороднюк розповів, що наразі ЗСУ перехопили ініціативу на фронті.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо НВ.

Він нагадав, що на початку війни російська армія відкрила щонайменше 10 операційних напрямків. Проте ці напрямки вони не могли підтримувати одночасно і наробили купу помилок.

Зараз дивляться

Значні втрати у живій силі та неможливість досягнути нормальних успіхів на цих напрямках змусило ворога сконцентрувати все на сході України.

– Там вони досягнули деяких проміжних успіхів, але далі зупинились і в цей час Україна почала загрожувати їм на інших ділянках. У Харкові ми почали відтісняти їх і звичайно створюємо наше угруповання, потенційно загрожуємо їм на півдні. Вони запанікували і десь місяць тому почали перекидати сили. І знову ж таки почали діяти на декількох напрямках одночасно, – розповів колишній міністр оборони.

За його словами, російська армія просто не здатна ефективно працювати на декількох напрямках одночасно. І весь світ цьому дивується.

– Тому ми говоримо про третю фазу війни, і перспективи для росіян дуже погані, тому що вони не зможуть досягти успіхів одночасно і там, і там, і там. Вони просто не спроможні організаційно. Хоча у них там дуже суттєві сили та засоби, недооцінювати їх не можна, але які у них точно плани — вони їх розробляли вже виходячи з тієї ситуації, яку ми створили, – наголосив Андрій Загороднюк.

Раніше Андрій Загороднюк розповів, що росіян хочуть використати зиму, щоб максимально позбавити Україну енергетичних ресурсів. Крім того, на його думку, деокупувати Україну до кінця року є малореально.