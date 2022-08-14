В Україні цього року можуть відновити роботу Zara, Bershka, H&M

Серпень, 14 в 17:46

В Україні цього року можуть відновити свою роботу компанії, які призупинили її після початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це повідомив Голова української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що на український ринок вже повернулися чимало брендів, зокрема Reserved, Mohito, House, Cropp й Sinsay. На початку липня відкрився й Adidas.

Зараз дивляться

– Серед тих, хто ще не відновив свою роботу, перебувають бренди компанії Ditex: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti та H&M. Це останні великі компанії, що не працюють в Україні, — сказав Максим Гаврюшин.

Основним критерієм, який гальмує їхнє повернення на український ринок, є бюрократія.

За словами Гаврюшина, ці компанії майже 6 місяців виплачували зарплатню своїм співробітникам і для них дуже важливим є фактор безпеки. Українські офіси звертаються до головних офісів з проханнями розпочати роботу.

– Я вважаю, що ще цього року, цього сезону нас чекають цікаві відкриття. І компанії, які ще не відкрилися, можуть цього року відновити свою роботу. Спочатку це стосуватиметься Києва та регіонів, де не ведуться активні бойові дії, – додав він.

Раніше стало відомо, що роботу в Україні відновлює мережа ресторанів McDonald’s. Спершу ресторани відкриють у Києві та західній частині країни.

Джерело: Українське радіо