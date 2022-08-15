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Факти / Україна

За тиждень ЗСУ знищили 22 склада БК та 10 баз російських військових

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Depositphotos

Українські військові за тиждень знищили 22 склада БК, 10 баз, 3 штаба та одну казарму рашистів. Більше всього російські військові зазнали втрат на Херсонщині – мінус чотири бази та 10 БК. На Запоріжжі ЗСУ демілітаризували 5 військових баз окупантів, три БК, один штаб та одну казарму.

На Донеччині зруйновано 7 БК ворога, на Луганщині – мінус один штаб.

Шо стосується Харківщини, то там ЗСУ ліквідували одне БК, а в окупованому Криму – знищили авіабазу у Новофедорівці.

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До речі, американський військовий експерт, співробітник Філадельфійського інституту зовнішньополітичних досліджень Стівен Бланк упевнений, що переломною точкою у війні може стати успішна операція ЗСУ зі звільнення Херсона.

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