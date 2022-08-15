Карта бойових дій на 15.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 15 в 9:48

Упродовж минулої доби російські війська атакували одразу на кількох напрямках, але Збройні сили України дали відсіч окупантам.

Карта бойових дій в Україні на 15.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.

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На Харківському напрямку росіяни гатили з танків та реактивної артилерії по районах населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка.

Авіаційні удари прийшлись неподалік Ртищівки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку під вогнем артилерії різних типів перебували райони неподалік Великої Комишувахи, Бражківки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.

Довелось відійти окупантам після штурму в бік Тихоцького – Долини.

На Краматорському напрямку армія РФ намагається наступати, активно залучаючи штурмову та армійську авіацію.

Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, росіяни активізували розвідку переднього краю оборони ЗСУ.

Окупанти обстріляли з артилерії та танків райони біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого й Залізного.

Авіацію для ударів РФ залучала в районі Соледара.

Наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми успіхом для загарбників не увінчались. Після відсічі українських захисників росіяни відійшли.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, авіаудар – біля Красногорівки.

Обернулась невдачею для армії Росії спроба покращити тактичне положення наступом у напрямку Пісків та Первомайського.

Райони населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне на Новопавлівському та Запорізькому напрямках упродовж доби перебували під вогнем ворожих танків, ствольної та реактивної артилерії.

Біля Степногірська, Щербаків, Степового й Гуляйполя окупанти залучали до повітряної розвідки безпілотник.

Розвідгрупу росіян, що діяла в бік Времівки, українські захисники знешкодили. Дали відсіч ЗСУ російським загарбникам і під час наступу в бік Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати зайняті райони.

Із танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти гатили по районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине.

Авіацію для ударів армія РФ залучила поблизу Білогірки та Андріївки.

Ворожий безпілотників діяв неподалік Снігурівки, Червоного Яру й Білої Криниці.

Втрати РФ на 15 серпня 2022

особового складу – близько 43 750 (+200),

танків ‒ 1 876 (+12),

бойових броньованих машин – 4 141 (+15),

артилерійських систем – 985 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 261,

засобів протиповітряної оборони – 136,

літаків – 233,

гелікоптерів – 195 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 787 (+3),

крилатих ракет – 187,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 044 (+5),

спеціальної техніки – 92 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 173-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.