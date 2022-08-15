Серпень, 15 в 0:55

Протягом двох наступних тижнів Україну очікують багато подій, як внутрішньодержавних, так і міжнародних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 серпня.

Він анонсував, що протягом другої половини серпня очікується проведення Кримської платформи, нові звернення до закордонних спільнот з боку українського гаранта та міжнародна правова активність за ініціативою України.

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Президент додав, що цього тижня продовжить розширювати звʼязки України з африканськими державами та з регіоном Латинської Америки.

– Завтра (15 серпня, – Ред.) відбудуться важливі контакти на європейському рівні, – анонсував Володимир Зеленський.

Український лідер розповів, що найближчими днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві.

– Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза – все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає й не буде, – розповів президент.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна у співпраці з європейськими державами розробляє нові санкційні пакети проти Російської Федерації “щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається”.

Президент України під час звернення також повідомив, що наразі щоденно розширюється дискусія про візові обмеження в Європі для громадян РФ. До неї, за словами Зеленського, приєднуються нові держави та політики.