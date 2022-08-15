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Факти / Україна

Над містом піднявся стовп диму: у Токмаку вдарили по базі окупантів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
Над містом піднявся стовп диму: у Токмаку вдарили по базі окупантів
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області повідомляють про приліт на базу окупантів.

У Telegram-каналах публікують фото, на якому видно, що над містом в небо підіймається стовп диму.

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До слова, українські військові за тиждень знищили 22 склади з боєкомплектом (БК), 10 баз, три штаби та одну казарму окупантів.

Найбільше російські військові зазнали втрат на Херсонщині – мінус чотири бази та 10 БК.

Військовий експерт Олег Жданов раніше пояснював, що склади російських боєприпасів на території України завжди залишатимуться пріоритетною ціллю для ЗСУ.

За його словами, позбавлення передових підрозділів російських окупантів боєприпасів – це основа успішного контрнаступу наших військ.

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