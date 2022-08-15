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Факти / Україна

РФ зосередилась на шести напрямках у війні проти України – ISW

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ зосередилась на шести напрямках у війні проти України – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська наразі зосереджені приблизно на шести напрямках в Україні. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, активні бойові дії відбуваються на таких напрямках:

  • місто Харків і північно-східна частина Харківської області;
  • по лінії Ізюм – Слов’янськ;
  • Сіверсько-Лисичанський район;
  • Бахмут;
  • район міст Авдіївка-Донецьк;
  • Південь України.

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В Інституті вивчення війни пояснили, що розташування росіян на цих напрямках вказує на те, що РФ приділяє першочергову увагу просуванню своїх військ навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська, намагаючись використати активність сил так званої ДНР, щоб захопити території, які їм не вдалося взяти з 2014 року на Авдіївському напрямку.

Крім того, висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюму та Слов’янська говорить про те, що цей район не в центрі уваги Росії та може бути вразливим для українських контратак.

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Також, за словами американських аналітиків, скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ.

Джерело: ISW

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