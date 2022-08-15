Серпень, 15 в 11:42

У деокупованих селах Херсонської області Укрпошта почала виплачувати пенсії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, пенсії у звільнених від російських окупантів селах зараз виплачуються готівкою.

– Ми заїхали до деяких сіл, привезли пенсії і будемо це робити надалі. Дуже простий процес, опрацьований у багатьох регіонах. Наші Збройні сили звільняють село, далі приходить ДСНС і перевіряє, щоб не було мін, а далі приїжджає Укрпошта і привозить пенсії та продукти, – розповів Смілянський.

Нагадаємо, виплати для людей, які досі перебувають на окупованій території, держава намагається максимально зберегти.

Зараз дивляться

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, людям, які отримували пенсії на картки, гроші нараховуються.

Там, де пенсіонери отримували виплати через Укрпошту, всі гроші зараховують на передрахунки Ощадбанку. Якщо у людини з’явиться така можливість, вона може забрати свою пенсію в будь-якому відділені банку або переспрямувати її на будь-яке відділення Укрпошти.