Серпень, 15 в 11:39

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Олексій Резніков привітали поляків із Днем збройних сил – святом Війська Польського, яке відзначається 15 серпня.

Валерій Залужний записав привітання польською мовою. Він, зокрема, нагадав, що понад 100 років тому українці та поляки разом протистояли більшовицькій навалі.

Йдеться про Варшавську битву 1920 року, яка стала вирішальною в радянсько-польській війні 1919—1921 років. Внаслідок цієї битви поляки змогли відстояти незалежність, завдавши поразки радянській армії. А союзниками польської армії тоді були військові з’єднання УНР (Української Народної Республіки).

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Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив, що через 102 роки після тих подій українці та поляки знову разом борються зі спільним ворогом.

– У Варшавській битві ваш народ відстояв свою державність та врятував Європу від більшовицької навали. Союзником Польщі у тій війні була Українська Народна Республіка. Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогу, – зазначив він.

Залужний також подякував народу Польщі за підтримку України в повномасштабній війні з РФ.

– Ми боремося за нашу і вашу свободу! Разом переможемо! – підсумував він.

Олексій Резніков звернувся до народу Польщі в своєму Twitter-акаунті.

– Усіх благ нашій дружній Польщі та Війську Польському! Наш народ добре знає, що Збройні Сили є запорукою незалежності держави та свободи нації. За нашу та вашу свободу! – написав Резніков польською мовою.

Wszystkiego najlepszego dla naszej zaprzyjaźnionej Polski i Wojska Polskiego! Nasi ludzie dobrze wiedzą, że Siły Zbrojne są gwarancją niepodległości państwa i wolności narodu.

Za wolność naszą i waszą!@AndrzejDuda@mblaszczak pic.twitter.com/Ap3lX0eydP — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022

Варто зазначити, що 14 серпня президент Польщі Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві віддав шану солдатам УНР, схиливши коліно. Йдеться про українців, які билися пліч-о-пліч із солдатами польської армії проти більшовиків у 1920 році.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ, Олексій Резніков