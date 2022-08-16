Близько 400 тис. людей примусово евакуюють у разі аварії на ЗАЕС – ОВА

Серпень, 16 в 15:43

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що ситуація у тимчасово захопленому Енергодарі продовжує залишатися небезпечною.

Він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, що зараз розробляється коригування плану евакуації з міста та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням ситуації на фронті.

– Ситуація небезпечна, і не лише для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення внаслідок можливої ​​аварії на АЕС, то це понад 200 тис. у нашій області та 200 тис. у Дніпропетровській області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші, – пояснив він.

На думку Старуха, проблема полягає в тому, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення досить складно, оскільки частина території перебуває під тимчасовою окупацією російськими агресорами.

Зараз дивляться

Він додав, що вже створено спеціальні управлінські структури, центральна влада контролює ситуацію.

Радіаційний стан на АЕС на сьогодні він характеризував як “стабільний” – показники не перевищують норми.

Однак, за його даними, все може змінитися будь-якої миті через безглузду діяльність агресора.

Раніше повідомлялося, що ворог щодня здійснює в Енергодарі провокації, зокрема біля атомної станції.