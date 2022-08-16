Серпень, 16 в 17:51

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко попередив, що вибухів у тимчасово окупованому українському Криму буде дедалі більше і їхня географія розширюватиметься.

– Це далеко не останні “бавовни”. Вибухів у Криму буде дедалі більше – їхня географія та кількість розширюватимуться. Але вони продовжуватимуться саме в районі російських збройних сил… Тому єдине, що можуть зараз зробити російські війська та окупанти на Херсонському та Кримському напрямках – бігти через Кримський міст, поки що залишилася така можливість, – наголосив він.

На думку Мусієнка, є низка факторів, які кажуть, що справи у президента Росії Володимира Путіна та у Кремля можуть складатися не так добре, і він може шукати запасний варіант для нового “жесту доброї волі”.

– По-перше, війська РФ перебувають у пастці на правому березі Херсонщини під тиском українських захисників. Друге – географія “бавовни” розширюється. Третє – якихось значних успіхів на полі бою немає, – сказав він.

Мусієнко зазначив, що війна йде досить важко, просування РФ – повільне: за даними Британської розвідки, це лише 10 км на східному фронті.

Зараз дивляться

– До того ж, санкції починають працювати і багато чинників говорять про те, що, можливо, у Кремлі шукатимуть запасний сценарій виправдати “жест доброї волі” та сказати, що Південь України їх міг не цікавити. Це припущення, бо тільки зі слів Кремля робити якісь оцінки не можна, – наголосив військовий експерт.

Водночас, коментуючи недавній удар по вагнерівцях, Мусієнко наголосив, що така кількість підготовлених найманців (близько сотні вбитих) це серйозні втрати у східному напрямку.

– На весь хід війни це кардинально не вплине, бо, крім них, є інші вагнерівці і процес вербування не припиняється і йде всіма країнами колишнього СРСР. Але на окремих ділянках та напрямках це справді може змінити картину бойових дій, де ці групи брали найактивнішу участь – під Сєвєродонецьком та Лисичанськом на Луганському напрямку, наприклад, – проаналізував експерт.

Останнім часом, за його даними, вагнерівці були помічені і під Бахмутом, тож там ситуація може змінитися.

– Це серйозний психологічний удар – вибух у командному штабі, де був помічений, зокрема, Пригожин… Для цих найманців це кардинальний удар та важливий крок у наближенні нашої перемоги, – резюмував він.

Фото: RoksolanaКрымUA