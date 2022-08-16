Серпень, 16 в 10:44

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Він наголосив, що вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв – це саме про захоплений росіянами півострів.

– Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії, – написав Подоляк у Twitter.

Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії. Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022

Вибухи біля Джанкоя у Криму пролунали вранці 16 серпня. Спочатку місцеві Telegram-канали повідомляли, що детонує склад з боєприпасами у селищі Азовське.

Пізніше у Міноборони РФ підтвердили детонацію боєприпасів, але заявили, що вибухи лунають у селі Майське Джанкойського району.

Обидва населені пункти розташовані неподалік – відстань трохи більше 2 км. Відео моменту вибухів неподалік Джанкоя – дивіться у нашому матеріалі.