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Факти / Україна

Демілітаризація в дії: Подоляк про вибухи в Криму біля Джанкоя

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Він наголосив, що вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв – це саме про захоплений росіянами півострів.

– Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії, – написав Подоляк у Twitter.

Вибухи біля Джанкоя у Криму пролунали вранці 16 серпня. Спочатку місцеві Telegram-канали повідомляли, що детонує склад з боєприпасами у селищі Азовське.

Пізніше у Міноборони РФ підтвердили детонацію боєприпасів, але заявили, що вибухи лунають у селі Майське Джанкойського району.

Обидва населені пункти розташовані неподалік – відстань трохи більше 2 км. Відео моменту вибухів неподалік Джанкоя – дивіться у нашому матеріалі.

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