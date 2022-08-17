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Факти / Україна

Додали терміни “рашизм” та “русскій мір”: МОН внесло зміни у навчальну програму

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Міносвіти
Фото: Dreamstime

Міністерство освіти та науки України внесло зміни до навчальної програми школи у відповідь на виклики, що виникли у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ проти України.

До навчальних програм предметів Історія України, Всесвітня історія для 6-11 класів та інтегрованого курсу Історія: Україна та світ (10 клас) внесено зміни з урахуванням нових історіографічних подій. Метою запропонованих доповнень є прояснення наскрізних ліній з минулого, що дозволяють пояснити сучасні події.

Наприклад, в оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як на уряд імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не лише інструментів насильства, якого у ХХ столітті зазнавали українці, а й опір йому. Частина змін у навчальних програмах спрямована на розширення просторових контекстів української історії, створення додаткових можливостей для аналогій та порівнянь.

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Нововведення стосуватимуться насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України. Передбачено повний (окремий навчальний блок) розгляд російсько-української війни, що розпочалася у 2014 році. Зазначаються геноцидні дії політичного керівництва та російського війська щодо українців, національний спротив агресії РФ та міжнародна підтримка України.

Оновлено перелік термінів/понять, таких як: “присвоєння суверенітету” (у значенні присвоєння, захоплення суверенітету УРСР союзним центром), “русскій мір”, “рашизм”; замість виразу “політика русифікації” застосовано вираз “політика російщення”, який точніше відображає сутність явища та процесу; уточнено контекст застосування поняття “колабораціонізм”.

Джерело: МОН України

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