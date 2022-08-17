Додали терміни “рашизм” та “русскій мір”: МОН внесло зміни у навчальну програму

Серпень, 16 в 22:38

Міністерство освіти та науки України внесло зміни до навчальної програми школи у відповідь на виклики, що виникли у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ проти України.

До навчальних програм предметів Історія України, Всесвітня історія для 6-11 класів та інтегрованого курсу Історія: Україна та світ (10 клас) внесено зміни з урахуванням нових історіографічних подій. Метою запропонованих доповнень є прояснення наскрізних ліній з минулого, що дозволяють пояснити сучасні події.

Наприклад, в оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як на уряд імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не лише інструментів насильства, якого у ХХ столітті зазнавали українці, а й опір йому. Частина змін у навчальних програмах спрямована на розширення просторових контекстів української історії, створення додаткових можливостей для аналогій та порівнянь.

Зараз дивляться

Нововведення стосуватимуться насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України. Передбачено повний (окремий навчальний блок) розгляд російсько-української війни, що розпочалася у 2014 році. Зазначаються геноцидні дії політичного керівництва та російського війська щодо українців, національний спротив агресії РФ та міжнародна підтримка України.

Оновлено перелік термінів/понять, таких як: “присвоєння суверенітету” (у значенні присвоєння, захоплення суверенітету УРСР союзним центром), “русскій мір”, “рашизм”; замість виразу “політика русифікації” застосовано вираз “політика російщення”, який точніше відображає сутність явища та процесу; уточнено контекст застосування поняття “колабораціонізм”.

Джерело: МОН України