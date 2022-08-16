Серпень, 16 в 7:13

Російські війська здійснили кілька атак на північний захід від Слов’янська, наступали на схід та південний схід від Сіверску, а також на північний схід та південний схід від Бахмута.

Карта бойових дій в Україні на 16.08.2022

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Кам’янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали поблизу Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.

Зараз дивляться

На Краматорському напрямку ворог веде наступ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

Під масованими обстрілами – населені пункти на Бахмутському напрямку, поблизу Соледара, Покровського. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли населені пункти Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.

Окупанти наступають у напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 174-й день.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW