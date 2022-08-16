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Факти / Україна

Карта бойових дій на 16.08.2022 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 16.08.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснили кілька атак на північний захід від Слов’янська, наступали на схід та південний схід від Сіверску, а також на північний схід та південний схід від Бахмута.

Карта бойових дій в Україні на 16.08.2022

ISW

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Кам’янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювали поблизу Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.

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На Краматорському напрямку ворог веде наступ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

Під масованими обстрілами – населені пункти на Бахмутському напрямку, поблизу Соледара, Покровського. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

ISW

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли населені пункти Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.

Окупанти наступають у напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 174-й день.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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