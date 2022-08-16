На Херсонщині окупанти спробували прорватися у тил ЗСУ та зазнали поразки – Південь

Серпень, 16 в 17:56

У ніч на 16 серпня ДРГ російських військ спробувала зайти в тил ЗСУ поблизу села Осокорівка Херсонської області та зазнала поразки. Втрати окупантів під час стрілецького бою уточнюються.

Ворог застосовує тактику авіаційних й ракетно-артилерійських ударів, а ситуація на Півдні залишається стабільно напруженою, але контрольованою українськими військовими. Окупанти продовжують вести бій по займаному рубежу оборони без змін складу та положення.

Уночі РФ атакувала гелікоптер позиції бійців ОК Південь уздовж лінії зіткнення. За інформацією командування, обійшлося без втрат.

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Зранку російські загарбники завдали удар реактивним снарядом системи залпового вогню Смерч по промисловій інфраструктурі Миколаєва. Втрат у результаті атаки немає.

Серед ночі Росія обстріляла селище Березнегувате Миколаївської області – Смерчем, а згодом Ураганом.

У Чорному морі триває шторм, напоготові ворог тримає два ракетоносії із 16 Калібрами. Як і решта корабельно-катерного складу, вони укриваються від шторму й ураження поблизу узбережжя Криму.

– Загрози ракетних ударів й артилерійських обстрілів територій у зоні відповідальності ОК “Південь” залишаються на “дуже високому” рівні. Водночас ворог намагається здійснювати психологічний тиск, просуваючи наративи про накопичення посиленого угруповання військ на півдні та готовності проривати оборону, – йдеться у повідомленні ОК Південь.

Джерело: Південь