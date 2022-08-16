Про це повідомили у Повітряному командуванні Центр. Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.

– Рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно, з винищувачів-бомбардувальників Су-34, – йдеться у повідомленні.

Під час вибуху особовой склад перебував в укритті, тому, на щастя, не постраждав.

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Зазначимо, що вдень на території Житомирського району пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Згодом очільник ОВА Віталій Бунечко повідомив, що окупанти завдали два ракетних удари.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 174-й день. Де є загроза ракетного удару, можна слідкувати на карті повітряних тривог України.

Де в Україні точаться бої станом на 16 серпня 2022 року, слідкуйте на інтерактивній карті бойових дій в Україні.