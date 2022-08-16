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Факти / Україна

Після вибуху на складі боєприпасів: дороги Джанкойського району у Криму всипані снарядами

Валентина Чорна, редакторка стрічки
снаряди на дорозі після вибухів поблизу Джанкоя у Криму

У тимчасово окупованому Криму в Джанкойському районі дороги всипані снарядами після вибухів на складі боєприпасів.

Відповідне відео опублікували в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Також росіянам натякнули, що поки що у них є можливість рухатись Кримським мостом у бік РФ.

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– Як там каже собака Аксьонов? Нічого не постраждало, все норм! А ми в черговий раз нагадуємо всій тій ваті, яка окупувала український Крим, що поки рухатись кримським мостом у бік вашого улюбленого болота є можливість. Безпечна можливість, але то не точно, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.

У Міноборони РФ заявили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району.

За даними РФ, серед людей “серйозно постраждалих немає”. Однак на півострові ввели надзвичайний стан регіонального характеру, а місцеве населення в радіусі п’яти кілометрів евакуювали.

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Джерело: СтратКом ЗСУ

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