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Факти / Україна

Рада підтримала заборону феєрверків та салютів в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Рада підтримала заборону феєрверків та салютів в Україні
Фото: Pexels

Верховна Рада підтримала законопроєкт №7438 про заборону та використання феєрверків і салютів на території України.

За нього проголосували 250 народних обранців.

Зокрема, пропонується заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Заборона не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами.

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Також документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за винятком сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Нагадаємо, що 23 червня у Києві заборонили продаж та запуск феєрверків під час війни, а також пересування містом автомобілів без глушника.

Джерело: Олексій Гончаренко

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