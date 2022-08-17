Серпень, 16 в 21:22

Останнім часом російські загарбники все частіше почали вигадувати найрізноманітніші причини вибухів та пожеж на своїх складах боєприпасів на окупованих територіях України та території РФ.

За їхніми версіями, детонацію неодноразово спричиняли “необережне паління” та пожежі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи справді підпал або недопалок може спровокувати детонацію боєприпасів.

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– Усе залежить від вибухової речовини. Якщо у боєприпасах є тротил або гексоген, то вони горітимуть. Щоб вони вибухнули, потрібен детонатор або капсуль. Тільки у таких випадках вони можуть вибухнути, – зазначив він.

Він запевнив, що не можна просто вийти та підпалити ящики з боєприпасами, те ж саме стосується і гранат.

– Снаряд, який обточений на токарному станку, має певну форму, всередині він пустотілий. Туди заливають тротил, а зверху закручується пробка. У такому вигляді вони зберігаються. А для того, щоб вибухнули, треба детонація, – каже експерт.

За словами Жданова, версії росіян про пожежі, паління і навіть вплив сонця, що нібито спричинили детонацію боєприпасів, – вигадки.

Нагадаємо, що у Міноборони РФ повідомили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Обидва населені пункти розташовані неподалік один від одного.

Також вибухи пролунали на військовій авіабазі у селищі Гвардійське. За даними Христо Грозєва, там було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.

Джерело: Олег Жданов