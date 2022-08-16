Серед окупантів, які воюють в Україні, стався розкол – ISW

Серпень, 16 в 8:27

Серед проросійских сил, які воюють проти України, стався розкол. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

За наявною інформацією, так звані ополченці “ЛНР” відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та поскаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Американські аналітики наголосили, що відео, на якому військовослужбовці так званої ЛНР відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.

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Тим часом, за інформацією Інституту дослідження війни, російські сили зробили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська.

Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

Крім того, російські загарбники продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька. З боку окупантів був обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Джерело: ISW