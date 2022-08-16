Україна отримала €200 млн пільгового кредиту від Італії – Мінфін
У понеділок, 15 серпня, Україна отримала €200 млн пільгового кредиту від Італії.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів.
Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту – 7,5 року).
– Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, – повідомили у Мінфіні.
Зазначимо, що кредитний договір між Україною та Італією було підписало 5 серпня.
Раніше стало відомо, що до кінця серпня Україна отримає ще $3 млрд фінансової допомоги від США в межах узгодженого на початку літа пакету $7,5 млрд.
За даними міністра фінансів Сергія Марченка, гроші підуть на охорону здоров’я та пенсійне забезпечення.