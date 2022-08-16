Серпень, 16 в 16:22

У понеділок, 15 серпня, Україна отримала €200 млн пільгового кредиту від Італії.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту – 7,5 року).

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– Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, – повідомили у Мінфіні.

Зазначимо, що кредитний договір між Україною та Італією було підписало 5 серпня.

Раніше стало відомо, що до кінця серпня Україна отримає ще $3 млрд фінансової допомоги від США в межах узгодженого на початку літа пакету $7,5 млрд.

За даними міністра фінансів Сергія Марченка, гроші підуть на охорону здоров’я та пенсійне забезпечення.