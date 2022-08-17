Серпень, 16 в 23:43

НАЕК Енергоатом планує збудувати енергоблок №5 на Рівненській атомній електростанції потужністю 1100 МВт за новітньою американською технологією АР1000 Westinghouse.

Про це повідомила пресслужба компанії.

– Вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема, проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України, – зазначили вони.

Також проведені передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

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Планується, що об’єкт буде введений в експлуатацію у 2032 році. У пресслужбі нагадали, що майданчик майбутнього будівництва енергоблока №5 Рівненської АЕС був визначений ще у 2004 році.

Також вони нагадали, що НАЕК Енергоатом та Westinghouse Electric Company підписали угоду про будівництво в Україні дев’яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

Енергоатом вже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який заплановано завершити до 2029 року.