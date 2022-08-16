Серпень, 16 в 18:57

Російські пропагандисти просувають наратив про “диверсію” на складі боєприпасів поблизу Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.

Таким чином окупанти хочуть забезпечити підстави для збільшення кількості агентури ФСБ, посилення перевірок на автодорогах з метою пошуку “сплячих агентів СБУ” і виявлення проукраїнських кримчан.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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Зазначається, що основними тезами пропагандистів є:

головний ворог РФ – халатність військових: склад зброї і техніки розташований просто неба, без маскування;

серед кримчан багато тих, хто симпатизує українському режиму – прийшов час виявити та позбавитися “бандерівської агентури” й тих, хто співчуває;

в Криму мають початися антитерористичні заходи: блокпости, заборона користування безпілотниками, кадрові чистки.

Нагадаємо, що вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.

У Міноборони РФ повідомили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Обидва населені пункти розташовані неподалік один від одного.

Також вибухи пролунали на військовій авіабазі у селищі Гвардійське. За даними Христо Грозєва, там було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.

Фото: Типовий Джанкой