Вибухи біля Джанкоя: навіщо РФ просуває наратив про “українських диверсантів”
Російські пропагандисти просувають наратив про “диверсію” на складі боєприпасів поблизу Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.
Таким чином окупанти хочуть забезпечити підстави для збільшення кількості агентури ФСБ, посилення перевірок на автодорогах з метою пошуку “сплячих агентів СБУ” і виявлення проукраїнських кримчан.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.
Зазначається, що основними тезами пропагандистів є:
- головний ворог РФ – халатність військових: склад зброї і техніки розташований просто неба, без маскування;
- серед кримчан багато тих, хто симпатизує українському режиму – прийшов час виявити та позбавитися “бандерівської агентури” й тих, хто співчуває;
- в Криму мають початися антитерористичні заходи: блокпости, заборона користування безпілотниками, кадрові чистки.
Нагадаємо, що вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.
У Міноборони РФ повідомили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Обидва населені пункти розташовані неподалік один від одного.
Також вибухи пролунали на військовій авіабазі у селищі Гвардійське. За даними Христо Грозєва, там було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.
Фото: Типовий Джанкой