Використали 7,25 млн ботів: РФ вчинила найпотужнішу хакерську атаку на сайт Енергоатома

Серпень, 16 в 21:38

Російські військові здійснили безпрецедентну кібератаку на офіційний сайт Енергоатома.

– Сьогодні, 16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення РФ хакерська атака на офіційний сайт ДП НАЕК Енергоатом. Його атакували з території РФ, – йдеться у повідомленні Енергоатома.

Російська група “народная киберармия” вчинила кібератаку, використовуючи 7,25 млн ботів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

Зазначається, що вказана атака сильно не вплинула на роботу сайту ДП НАЕК Енергоатом і залишилася непомітною користувачам.

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До речі, раніше повідомлялось, що спецслужби РФ використовують мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні.

Джерело: Енергоатом