Серпень, 16 в 19:12

В Україні повідомили про підозру восьми військовослужбовцям армії РФ, котрі займалися масовим мародерством під час окупації міста Буча на Київщині.

Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, серед окупантів-мародерів є як військовослужбовці російських збройних сил, так і Росгвардії.

Більшість із них служать у військовій частині 6720 федеральної служби військ нацгвардії РФ. Серед мародерів є десантник-гвардієць із тимчасово окупованого Криму.

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Українські слідчі зібрали докази, що восьмеро окупантів грабували будинки українців у Бучі, порушуючи закони та звичаї ведення війни.

– Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Київщини, ці загарбники проводили так звані “зачистки” населених пунктів: грабували майно місцевих мешканців і мародерили покинуті домівки, щоб згодом відправити все це своїм рідним, – зазначили в СБУ.

Путінські солдати виносили з будинків в окупованій Бучі абсолютно все: комп’ютери, побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, одяг та навіть продукти харчування. Пограбування відбувалися з кінця лютого по 31 березня 2022 року.

Згодом російські мародери відправляли награбовані “трофеї” своїм родичам в Алтайському та Хабаровському краях РФ, а також на Сахаліні. Окупанти здійснювали поштові відправлення з міста Мозир (Білорусь).

Загарбникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Раніше повідомлялося, що до звірств та вбивств мирних українців в окупованій Бучі причетні кадирівці, десантники із Пскова, а також силовики Росгвардії.

Наприкінці квітня прокуратура оголосила підозру першим 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС Росії, які причетні до катувань мешканців Бучі.

Згодом було оголошено підозру 10 військовослужбовцям РФ, які грабували майно українців у Бучі.