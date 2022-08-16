З родини дивом вижила лише 5-річна дівчинка: під Києвом виявили ще одну жертву окупантів

Серпень, 16 в 17:04

У Київській області виявили тіло ще одного мирного жителя, вбитого росіянами під час окупації.

– Машину 58-річного жителя Бучанщини та його сім‘ї війська РФ обстріляли в кінці лютого, коли мирні мешканці намагались евакуюватись з окупованого району Київської області. Трагедія трапилась на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця, – розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, внаслідок розстрілу автівки загинув голова родини, його дружина та старший 17-річний син, а 5-річну Настю дивом вдалося врятувати – куля вцілила дитині в голову.

– Ще на початку квітня вдалося виявити тіла двох членів цієї родини, 15 серпня ми знайшли і оглянули третє тіло. Це ще один кривавий воєнний злочин армії РФ, – наголосив Нєбитов.

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Фото: Андрій Нєбитов