Зеленський звільнив голову Миколаївської РДА

Серпень, 16 в 18:45

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Мухарського з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації області.

– Звільнити Мухарського Ігоря Георгійовича з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою, – зазначається у розпорядженні №146/2022-рп.

Мухарського було призначено головою Миколаївської РДА 5 березня 2021 року.

До речі, раніше Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Київській, Львівській та Тернопільській областях, а саме Сергія Заяця з посади начальника ГУ СБУ в місті Києві та Київській області, Артема Бондаренка з посади голови Управління СБУ у Львівській області та Юрія Борейчука з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області (указ № 577).

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Джерело: Президент України