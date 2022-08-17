Був готовий здирати тату наждачкою: боєць Азову розповів, як окупанти знущались з українців на блокпостах

Серпень, 17 в 11:51

Мінометник ССО Азов із позивним Ельф розповів, як російські окупанти знущались з українців на блокпостах.

Бійцю вдалося виїхати із захопленої Херсонщини після 45 днів перебування в окупації. Він зазначив, що під час виїзду багатьох чоловіків просто знімали з маршруту, а про їхню долю досі нічого не відомо.

– Десь приблизно в середині березня ми дізнались, що люди з Херсону пробують виїжджати до Миколаєва через населений пункт Снігурівка. Люди почали об’єднуватись у Viber, Telegram-чатах, де вони обмінювалися інформацією. Я мав на тілі певну символіку, татуювання певного штибу, тож розумів, навіть якщо вдасться уникнути прямої інтерпретації, то загалом це викликатиме питання, – розповів він.

Мінометник Азову розумів, що з тату небезпечно проїжджати через окупантів, тому він навіть думав здирати їх наждачкою.

Зараз дивляться

– Ми знаємо, що доходить до абсурду. Навіть якісь надписи в телефоні, реклама українською чи будь-що призводить до перевірок, жорсткого пресу тощо. Потім абсолютно випадково я зустрів на вулиці свого знайомого майстра. І лише таким чином вдалося перебити татуювання. Три досить великі татуювання ми робили однією голкою, яку просто знезаражували у хірургічному розчині, – додав боєць.