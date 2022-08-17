Карта бойових дій на 17.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 17 в 14:46

На 175-ту добу повномасштабної війни російські війська основні зусилля зосереджують на Бахмутському й Новопавлівському напрямках.

На Краматорському та Авдіївському напрямках ворог прагне покращити тактичне положення своїх військ.

Карта бойових дій в Україні на 17.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку РФ не припиняє обстрілювати зі ствольної артилерії прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку росіяни активно залучають безпілотник, щоб коригувати вогонь артилерії та визначати позиції підрозділів Сил оборони.

Обстріляли окупанти військову та цивільну інфраструктуру в районах Харкова, Петрівки, Дементіївки та ще 18 населених пунктів.

Авіаудари напередодні прийшлись неподалік Старого Салтова та Мосьпанового.

Точаться бої неподалік Леб’яжого та Базаліївки, де російські війська ідуть у наступ.

Є інформація в Генеральному штабі Збройних сил України про те, що окупанти дистанційно мінують місцевість біля Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку загарбники гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка.

Дистанційно замінували місцевість росіяни поблизу Довгенького.

Відійшли війська Росії після невдалого наступу в районі Богородичного. Бої поблизу Мазанівки та Новодмитрівки ще тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов’янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дарʼївки, Григорівки та Званівки.

У районі Краматорська окупанти вели повітряну розвідку, а біля Спірного сходили в наступ. Але, зазнавши втрат, відступили.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська.

Авіацію Росія застосувала для ударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара.

Наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого успіхом для загарбників не увінчались. Бої в районі Соледара та Бахмутського тривають.

Із танків та артилерії різних типів росіяни обстріляли території поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського на Авдіївському напрямку.

Авіаудари зафіксовано поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Ясинуватої.

Повітряну розвідку ворог вів біля Красногорівки та Опитного. У районі останнього населеного пункту ворог намагається вести штурмові дії.

Райони 21 населеного пункту окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Авіаударів війська РФ завдали поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків.

Жорстку відсіч дістали окупанти під час наступальних боїв у районі Шевченкового. Біля Новомихайлівки ще точаться бої.

Є інформація про замінування ворогом місцевості в районах Інженерного та Українського.

На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються утримати займані позиції, а також завадити просуванню українських військ та вогневому ураженню підрозділів Сил оборони.

Зі ствольної, реактивної артилерії й танків росіяни обстріляли, крім районів Миколаєва, Степової Долини, ще 27 населених пунктів.

ЗСУ добряче прорідили ряди російських загарбників та змусили їх тікати неподалік Білогірки, де окупанти завдавали авіаційних ударів та вели наступальні бої.

Втрати РФ на 17 серпня 2022

особового складу – близько 44 100 (+200),

танків ‒ 1 886 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 4 162 (+10),

артилерійських систем – 993 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 263,

засобів протиповітряної оборони – 136,

літаків – 233,

гелікоптерів – 196,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 792 (+2),

крилатих ракет – 190,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 054 (+5),

спеціальної техніки – 93 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.