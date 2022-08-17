Серпень, 17 в 8:25

Наразі мобілізаційні потреби України задовільняються за рахунок пошуку конкретних фахівців, а не всіх підряд.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що до лав Збройних сил України мобілізували вже доволі багато людей.

Але зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори безпілотників, спеціальні айтівці, зв’язківці, артилеристи тощо.

Зараз дивляться

Міністр пояснив, що потреба саме у конкретних фахівцях особливо виникає на тлі того, що Україна отримує складніше озброєння натовського стандарту. Тому фахівці потрібні такі, які зможуть швидко опанувати нові системи.

Олексій Резніков нагадав, що завдання щодо мобілізації визначаються Генштабом, де оцінюють кількість сил і засобів, яка потрібна в той чи інший момент ведення бойових дій.

Тому Генштаб чітко знає, на якому напрямку який вид сил чи військ потрібно замінити або відвести бригаду на відновлення боєздатності, а замість неї увести резерв.

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів – до 21 листопада. Крім того, продовжено загальну мобілізацію.