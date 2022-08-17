Моя мати – українка! Стало відомо про таємну розмову Воллеса із Шойгу перед війною

Серпень, 17 в 1:01

Фрагмент таємної розмови міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який приїжджав до Москви, та його колеги Сергія Шойгу опублікували у Washington Post.

Вони зустрілися 11 лютого 2022 року та говорили про ймовірність російської агресії проти України.

Міністр Британії хотів ще раз запитати про переговори щодо вимог Путіна про розширення НАТО та діяльності альянсу у Східній Європі. За його словами, росіяни не виявили жодного інтересу до цього.

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Воллес попередив Шойгу, що Росія зіткнеться з шаленим опором, якщо вторгнеться в Україну.

– Я знаю українців — я був в Україні п’ять разів — і вони будуть воювати. Моя мати – українка, – сказав Воллес. – Все це частина нашої країни, – заявив Шойгу, натякаючи, що він краще знає народ України.

Тоді Воллес начебто попередив Росію про жорсткі санкції. Росіяни ж почали скаржитись на те, що їм не подобається, що Україна вибрала Захід та намагається рухатись у той бік. Наприкінці зустрічі Шойгу запевнив міністра оборони Британії, що ніякої війни не буде.

Джерело: Washington Post