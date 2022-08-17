Серпень, 17 в 7:40

Війну між Росією та Україною не можна заморожувати. Однак можливий варіант зниження активності, оскільки військовим потрібен час на відновлення сил.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Це війна на виживання. Я не думаю, що можливий варіант заморожування. Можливий варіант зниження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звичайно, виснажуються в обох сторін. Відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення, – пояснив він.

Олексій Резніков додав, що російські війська, за різними даними, втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час вторгнення в Україну.

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Він наголосив, що ресурс у росіян теж витрачається. Це означає, що вони потребуватимуть певного відновлення. Тому, на думку міністра, певне охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе.

До слова, раніше глава військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Гокенгалл заявив, що, на його думку, до кінця року не варто очікувати на вирішальний перелом ситуації на Півдні, хоча контратаки і контрнаступи можуть бути.