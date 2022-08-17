Серпень, 17 в 17:34

У середу, 17 серпня, російські окупанти обстріляли село в Есманській громаді на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що вогонь вели зі ствольної артилерії, було зафіксовано “17 приходів”.

– Били по мирних людях і цивільних об’єктах. У приватному секторі пошкоджені вікна і паркани. У будинках попробивало стіни уламками снарядів. Руйнування також є і у приміщеннях школи та в будинку культури в селі. Пошкоджено лінію електропередачі. Інформація про постраждалих уточнюється, – повідомив він.

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Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Поцілили загарбники в Чорноморський національний університет імені Петра Могили та одне з підприємств міста.

Також загарбники атакували два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Дмитро Живицький