Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Зафіксовано “17 приходів”: окупанти обстріляли Сумську область

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Сумська область

У середу, 17 серпня, російські окупанти обстріляли село в Есманській громаді на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що вогонь вели зі ствольної артилерії, було зафіксовано “17 приходів”.

– Били по мирних людях і цивільних об’єктах. У приватному секторі пошкоджені вікна і паркани. У будинках попробивало стіни уламками снарядів. Руйнування також є і у приміщеннях школи та в будинку культури в селі. Пошкоджено лінію електропередачі. Інформація про постраждалих уточнюється, – повідомив він.

Зараз дивляться

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Поцілили загарбники в Чорноморський національний університет імені Петра Могили та одне з підприємств міста.

Також загарбники атакували два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Під обстрілами - Салтівський район: росіяни знову завдали ударів по Харкову

Фото: Дмитро Живицький

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка