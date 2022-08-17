Серпень, 17 в 17:30

В Одесі після зливи затопило ряд вулиць та околиці міста. Проїзд громадського та автотранспорту у багатьох місцях ускладнився або був зупинений.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та соцмережі.

Як уточнюється, залпова злива унеможливила проїзд по Газовому провулку, частині Балківської вулиці, вулиці Ільфа та Петрова, а також проспектам Небесної Сотні та Глушка.

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Місцеве видання Думська уточнює, що на підтоплених ділянках стоять автомобілі, двигуни яких залило водою.

Через негоду тимчасово призупинили рух трамвайними маршрутами №20 (камишова) та 15. При цьому тролейбус №8 ходить тільки до Хімічної, а трамваї №5 та 28 – до Тираспольської площі.

За кілька годин відновили роботу трамвайні маршрути №5 та 28, також можна проїхати Небесною Сотнею.

Крім того, потоп виник на околицях міста і на 7 кілометрі.

Згідно з прогнозом погоди, це далеко не остання злива, яка пройде найближчим часом.