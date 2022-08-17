ЗСУ відбили спроби наступу на Донбасі, але окупанти частково просунулися в Опитному – Генштаб

Серпень, 17 в 19:31

У середу, 17 серпня, Генштаб повідомив, що Збройні Сили відбили спроби окупантів просунутися на Донбасі, проте агресори мали частковий успіх у напрямку Опитного на Донеччині.

Тим часом вороги обстріляли Харківський напрямок з танків, ствольної та реактивної артилерії, а також здійснили обстріли районів населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне.

– Противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов. Ворог намагався просунутися у напрямках Нововодмитрівки та Мазанівки, успіху не було, відійшов, – перерахували у Генштабі.

У той же час на Краматорському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, ворог вів обстріли з танків та артилерії недалеко від Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка, завдав авіаційного удару біля Івано-Дар’ївки та Весьоголого.

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– На Авдіївському напрямку противник завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне, – йдеться у заяві.

Також у загарбників був частковий успіх у напрямку Новомихайлівки, вони спробували покращити тактичне становище у напрямку Білогірки, проте українські воїни повністю зламали їхні плани та відкинули на колишні позиції.

Генштаб наголошує, що російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різних симуляцій.