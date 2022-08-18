Серпень, 18 в 13:21

18 серпня російські військові, як і раніше, прагнуть встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей, утримати тимчасово захоплені райони Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Карта бойових дій в Україні на 17.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують посилено охороняти ділянку кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ, що на Сіверському напрямку, ворог утримує підрозділи своїх Збройних сил, щоб скувати дії Сил оборони.

Під обстріл російської ствольної артилерії потрапили райони населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку бойовими діями росіяни прагнуть утримати зайняті раніше рубежі та завадити наступу ЗСУ.

На Харківському напрямку армія РФ гатила з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка, Іванівка, Мосьпанове, Лісне, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль.

Дистанційно окупанти мінували місцевість неподалік Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького.

На Краматорському напрямку під вогнем ворожих танків та реактивних систем залпового вогню перебували райони Слов’янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дарʼївки, Сіверська, Званівки та Райгородка.

Авіаудар прийшовся неподалік Веселого.

Наступ у бік Миколаївки – Виїмки в окупантів провалився.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.

Невдалим для армії РФ був наступ у бік:

Володимирівки – Соледара,

Покровського – Бахмутського,

Покровського – Бахмута,

Клинового – Бахмута,

Семигір’я – Зайцевого,

Семигір’я – Кодеми,

Гольмівського – Зайцевого.

Зі ствольної, реактивної артилерії та танків ворог обстріляв райони поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Олександрополя, Пісків, Первомайського та Опитного на Авдіївському напрямку.

Не увінчався успіхом наступ у бік Лозового – Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках протягом минулої доби російські окупанти обороняли зайняті райони та обстріляли райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лукʼянівське, Преображенка, Полтавка.

Безпілотник до повітряної розвідки росіяни залучали поблизу Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленого Гаю, Щербаків та Новояковлівки.

Відійшли російські загарбники після штурму в бік Єгорівки – Шевченкового.

Утримати зайняті райони та скувати дії Сил оборони України російські загарбники прагнуть і на Південнобузькому напрямку.

Там окупанти обстріляли райони 18 населених пунктів та завдали авіаударів біля Білої Криниці, Благодатного, а також балки Хутірської.

Ворожий безпілотник діяв у районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка.

Втрати РФ на 18 серпня 2022

особового складу – близько 44 300 (+200),

танків ‒ 1 889 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17),

артилерійських систем – 1 010 (+17),

реактивних систем залпового вогню – 265 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 136,

літаків – 234 (+1),

гелікоптерів – 197 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 793 (+1),

крилатих ракет – 190,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 061 (+7),

спеціальної техніки – 93.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Генштаб ЗСУ