Серпень, 18 в 14:38

Народні депутати з фракцій Європейська солідарність та Голос пропонують розширити підстави звільнення від військової служби у воєнний період.

Відповідний законопроєкт № 7678 Про військовий обов’язок та військову службу народні депутати Олексій Гончаренко із фракції Європейська солідарність, Сергій Рахманін та Роман Костенко із фракції Голос зареєстрували 17 серпня.

Згідно із запропонованими змінами, однією з підстав звільнення від військової служби під час особливого періоду є наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Нацгвардія