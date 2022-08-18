Серпень, 18 в 0:11

Російські загарбники на фронті потрапили у стратегічний глухий кут. Так, у них немає просування або ж вони мікроскопічні.

Водночас є просування у зворотній бік, куди противника зсунули ЗСУ. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович е ефірі Фейгін Live.

За його словами, якби армія РФ не докладала зусиль на фронті, “все одно у Криму все вибухає. На Херсонщині теж усе вибухає”.

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– Відбулося те, що називається священним словом для російського командування, – перегрупування. Часткове. І вони спробували сходити ще в декілька атак. Закономірно, нічого не вийшло ні в Харкові, ні на Ізюмському напрямку, ні на Слов’янському, ні на Сіверському, – зазначив він.

Також були невдалі спроби наступу на Нью-Йорк, Опитне, Веселе в районі Авдіївки, Піски, Олександрівку, Старомихайлівку.

За допомогою мапи Арестович пояснив, що Росія потрапила у стратегічний глухий кут.

– Червона лінія – це лінія, яку вони утримують зараз, на 15 серпня. А чорна – це з якої вони стартували 10 липня. Ось так виглядає стратегічний глухий кут. Не те, що немає просування або вони мікроскопічні, а просування є у зворотній бік, куди ми їх зсунули. Тобто за місяць і п’ять днів – нічого, – наголосив він.

Фото: скриншот з відео