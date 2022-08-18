РФ стягує ешелони техніки до кордонів: є ризик масованого ракетного обстрілу України

Серпень, 18 в 15:21

Існує загроза масованого обстрілу України, зокрема ракетами С-300.

На початку серпня з російського міста Улан-Уде вийшов ешелон у складі 28 вагонів з боєприпасами, із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах.

До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в російському Котово було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300.

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Є інформація, що у районі Джанкоя (Крим) було розміщено близько 440 ТПК до ЗРК С-300. Після вибухів у Джанкої поки що важко сказати, були ці ТПК знищені повністю, частково чи взагалі – ні.

У Зябрівці (Білорусь) за 22 км від кордону з Україною теж йде концентрація ракет до С-300, і загальна кількість ТПК перевищує 60 одиниць.

З урахуванням прибуття низки ешелонів до 20-го числа очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ