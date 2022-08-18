СБУ викрила зловмисників, які перед вторгненням РФ повідомляли про “замінування” Києва

Серпень, 18 в 19:59

Мешканець Рівненської області та киянка напередодні вторгнення Росії на територію України повідомляли про “замінування” торгівельних центрів та університету столиці. Вони отримали у зашифрованому інтернет-чаті завдання здійснити анонімні повідомлення про замінування об’єктів інфраструктури та навчальних закладів Києва.

Упродовж 16, 17 та 19 лютого 2022 року підозрювані надсилали на електронні адреси колцентрів СБУ та Нацполіції листи з повідомленнями про замінування найбільших торгівельних центрів столиці, а також одного з університетів.

Для того, щоб спеціальні служби не змогли ідентифікувати електронні адреси, використовували спеціальну комп’ютерну програму, доступ до якої їм надавав куратор.

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За кожне анонімне повідомлення злочинці отримували грошову винагороду на банківські картки через віртуальний обмінний пункт.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у здійсненні серії завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян (ч. 2 ст. 259 КК України).

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Факти ICTV