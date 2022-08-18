У британській розвідці пояснили, чому в російських танків відриваються башти
Росія не спромоглася встановити та належним чином застосувати динамічну броню для своїх основних бойових танків.
Це є однією з причин надмірного зношування танків РФ, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.
В оборонному відомстві додають: за умови правильного застосування динамічна броня знижує ефективність снарядів до того, як вони влучать у танк.
– Цілком імовірно, що багато російських танкових екіпажів не надто обізнані, як підтримувати динамічну броню .
Це свідчить про те, що ситуація не змінилась із 1994 року, коли почалась Перша російсько-чеченська війна, – додають у британській розвідці.
Через це, зазначають у Міноборони Великої Британії, у російських танків так часто відриваються башти, про що свідчать численні відео очевидців.
– Під час війни в Україні російські командири не спромоглись забезпечити застосування динамічної броні на належному рівні.
Тож сукупний ефект невдач РФ, імовірно, є суттєвим фактором низької ефективності російських сил, – припускають британські розвідники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Ministry of Defence