Серпень, 18 в 12:38

Росія не спромоглася встановити та належним чином застосувати динамічну броню для своїх основних бойових танків.

Це є однією з причин надмірного зношування танків РФ, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві додають: за умови правильного застосування динамічна броня знижує ефективність снарядів до того, як вони влучать у танк.

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– Цілком імовірно, що багато російських танкових екіпажів не надто обізнані, як підтримувати динамічну броню .

Це свідчить про те, що ситуація не змінилась із 1994 року, коли почалась Перша російсько-чеченська війна, – додають у британській розвідці.

Через це, зазначають у Міноборони Великої Британії, у російських танків так часто відриваються башти, про що свідчать численні відео очевидців.

– Під час війни в Україні російські командири не спромоглись забезпечити застосування динамічної броні на належному рівні.

Тож сукупний ефект невдач РФ, імовірно, є суттєвим фактором низької ефективності російських сил, – припускають британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence