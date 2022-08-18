Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Польщі затримали чоловіка за заяви про намір шпигувати на користь Росії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Польщі затримали чоловіка за заяви про намір шпигувати на користь Росії
Фото: Depositphotos

Державна прокуратура Польщі повідомила про затримання чоловіка, який повідомляв, що готовий шпигувати на користь Росії. Ярослав А. був затриманий за наказом Мазовєцького відділу державної прокуратури.

– Зібрані докази вказують на те, що підозрюваний мав намір надавати російській стороні інформацію, зокрема, з питань оборони та безпеки держави (Польщі, – Ред.). Він також був готовий виконувати інші покладені на нього завдання. Чоловік, натомість, розраховував на отримання фінансової та особистої вигоди, – йдеться у повідомленні.

За наказом прокуратури підозрюваного тимчасово заарештували. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Чоловіка затримали 11 липня 2022 року в Сілезькому воєводстві, що на півдні Польщі.

Зараз дивляться
Читайте
Привів до Києва 120 одиниць техніки ворога: СБУ затримала агента Кремля із Сумщини

Джерело: Polskie Radio

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка