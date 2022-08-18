У Польщі затримали чоловіка за заяви про намір шпигувати на користь Росії

Серпень, 18 в 17:00

Державна прокуратура Польщі повідомила про затримання чоловіка, який повідомляв, що готовий шпигувати на користь Росії. Ярослав А. був затриманий за наказом Мазовєцького відділу державної прокуратури.

– Зібрані докази вказують на те, що підозрюваний мав намір надавати російській стороні інформацію, зокрема, з питань оборони та безпеки держави (Польщі, – Ред.). Він також був готовий виконувати інші покладені на нього завдання. Чоловік, натомість, розраховував на отримання фінансової та особистої вигоди, – йдеться у повідомленні.

За наказом прокуратури підозрюваного тимчасово заарештували. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Чоловіка затримали 11 липня 2022 року в Сілезькому воєводстві, що на півдні Польщі.

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Джерело: Polskie Radio