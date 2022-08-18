Військовий експерт пояснив, чому Росія не змогла захопити Київ
Російські війська просто не змогли пройти на Київ, з боку Житомирської траси вони не змогли перейти річку Ірпінь, яка вкотре історично врятувала Київ від навали ворогів, і розлилася.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
– Мости були швидко підірвані, було два прориви бронегрупи, один – Житомирською трасою, бронегрупа доїхала до станції Берестейська, Проспектом Перемоги. І там був бій, вона була знищена прямо на Проспекті Перемоги, досі є асфальт, що вигорів, на Проспекті Перемоги на місці цього бою. Після цього було підірвано міст у Стоянці, і рух Житомирською трасою було припинено. І далі праворуч і ліворуч, в Ірпені, у Ворзелі, у Бучі, скрізь, де були мости, вони були підірвані через річку Ірпінь. Також було підірвано греблю на річці Ірпінь та затоплено село Демидів, – каже експерт.
Вода стала вогневим рубежем – з одного боку були наші війська, з іншого боку – армія РФ.
– Потім наші перейшли Ірпінь і почали вибивати росіян із Бучі, Ірпеня, Ворзеля. Там зав’язалися запеклі бою, таким чином вони не змогли пройти на Київ. Оскільки ми почали завдавати їм розгрому, вони почали зазнавати втрат, а в перші місяці війни логістики не було ніякої у РФ, бо вони не розраховували на опір. Вони йшли практично на одній заправці палива, з одним боєкомплектом. І ми стали завдавати суттєвої поразки, всі довжелезні колони по 800, по 1 тис. одиниць техніки почали громити. Тому армія РФ, щоб не втратити залишки війська, яке ще залишилося на Сіверському напрямку, під нашим натиском та одержаним розгромом відійшла, – роз’яснює Жданов.