Військовий експерт пояснив, чому Росія не змогла захопити Київ

Серпень, 18 в 19:23

Російські війська просто не змогли пройти на Київ, з боку Житомирської траси вони не змогли перейти річку Ірпінь, яка вкотре історично врятувала Київ від навали ворогів, і розлилася.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

– Мости були швидко підірвані, було два прориви бронегрупи, один – Житомирською трасою, бронегрупа доїхала до станції Берестейська, Проспектом Перемоги. І там був бій, вона була знищена прямо на Проспекті Перемоги, досі є асфальт, що вигорів, на Проспекті Перемоги на місці цього бою. Після цього було підірвано міст у Стоянці, і рух Житомирською трасою було припинено. І далі праворуч і ліворуч, в Ірпені, у Ворзелі, у Бучі, скрізь, де були мости, вони були підірвані через річку Ірпінь. Також було підірвано греблю на річці Ірпінь та затоплено село Демидів, – каже експерт.

Вода стала вогневим рубежем – з одного боку були наші війська, з іншого боку – армія РФ.

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