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Факти / Україна

Військовий оглядач оцінив загрозу потенційного вторгнення з Білорусі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

Наразі немає загрози потенційного вторгнення з Білорусі, оскільки там відсутня концентрація військ, необхідна для наступу.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий оглядач Денис Попович.

– Давайте згадаємо ситуацію перед початком вторгнення 24 лютого. Тоді була концентрація російських військ на кількох напрямках. Концентрація військ є прямим свідченням того, що готується напад на тих чи інших напрямках. Поки що ми не спостерігаємо концентрації військ, я маю на увазі сухопутних військ, військ вторгнення з білоруського напрямку. А оскільки зараз такої концентрації немає, то тоді поки що немає сенсу і говорити про якісь прямі загрози, – сказав він.

Експерт закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, особливо на День Незалежності (24 серпня), оскільки можливі “вітання” від росіян.

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– Особливих проблем нам можуть завдати саме ракетні обстріли, і слід уникати скупчення людей у містах, коли буде це свято, – зазначив Попович.

Як зазначає білоруський опозиційний проєкт Беларускі Гаюн, Росія готується до масованого обстрілу територій України.

Про це свідчить те, що окупанти зібрали на білоруському аеродромі Зябрівка близько 14 ЗРК С-400 і майже 60 ракет до них.

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